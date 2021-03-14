Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился фотографией со своей невестой Анной Жеребятьевой и трофеями, завоеванными по итогам сезона-2020/21.

Александр выиграл большой Хрустальный глобус, а также стал лучшим в дистанционном зачете Кубка мира. «Мы это сделали», — написал Большунов в «Инстаграме».

Напомним, для Большунова эта победа на Кубке мира стала второй подряд: в прошлом году он также стал лучшим в общем зачете, однако из-за пандемии коронавируса получил награду по почте с большой задержкой.

По итогам нынешнего сезона Александр набрал 1765 очков в генеральной классификации, из них 921 очко — в дистанционных гонках. Второе место в тотале занял еще один россиянин Иван Якимушкин, замкнул первую тройку норвежец Йоханнес Клэбо.