Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко оценил перспективы петербургского СКА в Кубке Гагарина. В первом раунде плей-офф КХЛ «армейцы» одолели минское «Динамо» со счетом 4-1 в серии.

«Дальнейшие перспективы СКА в плей-офф? Вылетит в следующем раунде. Это команда двух периодов. Третий период они не играли», — приводит слова Лукашенко sb.by.

Напомним, следующим соперником СКА станет московское «Динамо». Первые две встречи серии пройдут в Санкт-Петербурге 18 и 20 марта, затем противостояние продолжится в столице 22 и 24 марта. Если потребуются дополнительные встречи, они состоятся 26 марта (в СПб), 28 марта (в Москве) и 30 марта (в СПб).

В регулярном чемпионате КХЛ подопечные Валерия Брагина четыре раза встречались с «Динамо» и не сумели одержать ни одной победы.