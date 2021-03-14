Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Марселе (Франция). В финальном матче он в трех сетах одолел француза Пьера-Юга Эрбера.

Медведев признался, что для него матч стал очень напряженным: в первом сете он имел много возможностей, но вторую партию соперник провел лучше. Получить преимущество на тай-брейке не удалось, потому что Эрбер провел несколько сильных розыгрышей.

По словам Даниила, он не задумывался о том, что поднимется на вторую строчку мирового рейтинга.

«У меня был шанс обеспечить себе вторую строчку в Роттердаме, если бы я дошел до финала Так что я был расстроен, что стану №2 без хорошего результата. Но в Марселе у меня был еще один шанс, и теперь я чувствую, что это заслуженно», — сказал Медведев.

Напомним, для него этот титул стал десятым в карьере в одиночном разряде.