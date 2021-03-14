Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо оценил свой прогресс в сезоне-2020/21.

«Думаю, что в этом году стал лучше на дистанции, в моём активе борьба в двух подряд гонках на 50 км, что, конечно же, радует. Год назад такого не было, а это означает, что что-то было сделано правильно», — приводит слова Клэбо NRK.

Напомним, на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Клэбо показал лучшее время в марафоне на 50 км классическим стилем. Однако после финиша он был дисквалифицирован, так как на последних метрах дистанции зацепил россиянина Александра Большунова.

На финальном этапе Кубка мира, который завершился 14 марта в швейцарском Энгадине, Клэбо вновь провел успешную гонку на 50 км, финишировав четвертым. Он стартовал в 18 секундах от Большунова, но обошел россиянина в конце дистанции.