Футбольный клуб «Чертаново» выступил с заявлением по поводу инцидента с избиением игрока «Локомотива» Максима Шнапцева после матча ЮФЛ-2.

Пресс-служба клуба отметила, что во время матча между Шнапцевым и игроком «Чертаново» Никитой Салтыковым периодически возникали конфликты. После игры команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении, а при заходе футболистов в здание не присутствовали сотрудники охраны.

«Мы знаем, что игрок «Чертаново» подошёл к игроку «Локомотива» первым, после чего у футболистов возник ещё один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми всё-таки вспыхнула драка. При этом никакого массового избиения футболиста «Локомотива», о котором пишут некоторые СМИ, не было», — гласит заявление «Чертаново».

В клубе подчеркнули, что осуждают любые проявления агрессии как на поле, так и за его пределами. Из-за произошедшего дебют Салтыкова за главную команду академии, запланированный на ближайший домашний матч ФНЛ с «Шинником», откладывается.

Клуб принёс извинения пострадавшему игроку и выразил надежду, что он как можно скорее поправится и вернется на футбольное поле. У избитого Шнапцева врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом.