Финская лыжница Криста Пярмякоски объяснила, почему накричала на оператора во время гонки преследования на последнем этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

Гонка проходила не по кругу, как обычно бывает на Кубке мира, а из точки в точку. Перед спортсменками ехал снегоход с видеооператором. По мнению Пярмякоски, он двигался слишком медленно и мешал группе лыжниц.

«Он ехал слишком медленно. Я просто крикнула: «Езжай! Уводи машину! Рули!» Но при этом хотелось защиты от ветра за снегоходом», — приводит слова Пярмякоски Expressen.

Также недовольство выразила шведка Эбба Андерссон.

«В какой-то момент захотелось отстать, чтобы скутер мог защитить от ветра и помог экономить силы. Но, конечно, водителям сложно определить, насколько близко они могут ехать», — сказала она.

Напомним, победу одержала норвежка Хейди Венг, Андерссон стала второй, Пярмякоски — 17-й.