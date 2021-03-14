Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Сочи» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Железнодорожники» открыли счет в конце первого тайма: на 42-й минуте отличился Франсуа Камано с передачи Рифата Жемалетдинова. После перерыва хозяева Камано оформил дубль, голевой пас вновь отдал Жемалетдинов.

«Сочи» сократил отставание благодаря точному удару Артура Юсупова, но за две минуты до окончания основного времени матча вышедший на замену форвард «Локо» Фёдор Смолов отправил в ворота гостей еще один мяч. Третью результативную передачу сделал Жемалетдинов.

Победа позволила «Локомотиву» подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Сочи» с аналогичным показателем идет пятым.