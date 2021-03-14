Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в общем зачете Кубка мира-2020/21.

«Это очень тяжёлый, трудовой трофей. Чтобы его получить, надо всегда быть высоко в протоколах, причём на всём диапазоне дистанций, от спринта до марафонов. Но я думаю, норвежцы ещё долго его не увидят», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».

После заключительной гонки в швейцарском Энгадине Большунову вручили большой и малый Хрустальные глобусы. По итогам нынешнего сезона Александр набрал 1765 очков в генеральной классификации, из них 921 очко — в дистанционных гонках. Второе место в тотале занял еще один россиянин Иван Якимушкин, замкнул тройку норвежец Йоханнес Клэбо.

Напомним, для Большунова эта победа на Кубке мира стала второй подряд: в прошлом году он также стал лучшим в общем зачете, однако из-за пандемии коронавируса получил награду по почте с большой задержкой.