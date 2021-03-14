Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин подвел итог предсезонных тестов Формулы-1, которые завершились в Бахрейне.

По словам гонщика, в первый день тестов из машины было сложно выжать скорость, но сегодня условия были хорошими.

«Как бы то ни было, это был хороший урок для новичка, чтобы понять, как себя ведёт болид при меньшем уровне сцепления. Сегодня в первой половине заездов мы фокусировались на работе с малым количеством топлива, затем мы работали с полным баком», — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

Россиянин отметил, тестовые заезды стали для него хорошей школой: они начались в тяжелых погодных условиях, но потом, когда появилось сцепление, открылись другие возможности.

Напомним, Мазепину предстоит дебютировать в «королевских гонках», до этого он выступал в Формуле-2. В сезоне-2020/21 его напарником по команде будет Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.