Российская биатлонистка Лариса Куклина попросила прощения за сезон-2020/21.

После сингл-микста на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия) спортсменка опубликовала историю в «Инстаграме», в которой обратилась к подписчикам.

«Прошу прощения у тех, кого обидела случайно. Обидно, горько мне, печально. И за весь сезон я прошу прощения. Прошу прощения у тех, кого я недопонимала. Может, даже и сказала что-то, не подумав!» — написала Куклина.

Напомним, Куклина бежала в паре с Матвеем Елисеевым, они заняли пятое место в сингл-миксте. Ранее Лариса стала лучшей из россиянок в гонке преследования, однако финишировала лишь 37-й. Этот пасьют стал худшим в истории выступлений российской команды.