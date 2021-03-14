Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление российских лыжников в сезоне-2020/21.

«Конечно, у нас были слегка негативные моменты по ходу сезона, но финальные гонки наша сборная провела здорово: Юлия Ступак завоевала долгожданные медали, Александр Большунов подтвердил, что не лыком шит», — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Экс-спортсменка подчеркнула, что Большунов достойно провел весь сезон и совершенно заслуженно выиграл Кубок мира. Что касается женской команды, она долго раскачивалась на чемпионате мира, считает Резцова.

«Если сначала я ставила нашей команде оценку три с плюсом, то сейчас смело меняю ее на пять с минусом. До Олимпиады, конечно, больше года, но последние результаты вселяют надежду», — добавила Резцова.

Напомним, Большунов завоевал большой во второй раз подряд Хрустальный глобус, а также стал лучшим в дистанционном зачете. Второе место в тотале занял еще один россиянин Иван Якимушкин. У женщин россиянка Ступак стала второй в генеральной классификации и третьей — в дистанционном зачете.