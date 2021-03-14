На всероссийских соревнованиях «Мемориал имени С. А. Жука», которые проходят в Саранске, завершились соревнования среди девочек в младшей группе.

Первое место заняла представительница ЦСКА Алена Принева, набравшая 227, 60 балла по сумме двух прокатов. Второй стала Елена Костылева с результатом 221,90 балла. Бронзовую медаль завоевала Алена Кривоносова из школы «Москвич» (221,35).

Стоит отметить, что для Костылевой эта медаль стала первой после возвращения в группу Этери Тутберидзе. Хотя официально о переходе объявлено не было, спортсменку выводил на лёд тренер Сергей Дудаков. В официальном аккаунте команды Тутберидзе в «Инстаграме» появился пост с поздравлениями в адрес юной спортсменки.

В текущем сезоне Костылева представляла школы «Айс Форум» и «Армия фигурного катания», до этого она занималась у Тутберидзе, куда, в свою очередь, пришла из ЦСКА от тренера Сергея Давыдова.