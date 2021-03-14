«Ювентус» одержал выездную победу над «Кальяри» в матче 27-го тура итальянской Серии А. Игра проходила в Кальяри на «Сардиния Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все три гола в составе «Ювентуса» забил португальский нападающий Криштиану Роналду. Он открыл счет на 10-й минуте, спустя десять минут реализовал пенальти, а спустя еще семь минут оформил хет-трик.

«Кальяри» ответил единственным голом во втором тайме, его автором стал аргентинский нападающий Джованни Симеоне.

Набрав 55 очков в 26 матчах, «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» сыграл на одну игру больше и набрал 22 очка, это 17-е место.