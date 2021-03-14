Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Сочи» (3:1) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

Специалист поздравил своих подопечных и подчеркнул, что игра была важной и очень трудной. По мнению Николича, обе команды показали качественный и динамичный футбол с большим количеством моментов.

«Сочи» — очень качественная команда, они мне нравятся в этом сезоне. Видна работа главного тренера Федотова», — приводит слова Федотова Sport24.

Тренер отметил, что в первой части сезона «Локомотиву» помешали травмы, но после паузы команда набирает очки, несмотря на сложности.

«Когда забиваешь гол и сразу пропускаешь, это обидно. Так получилось. Но сейчас это неважно. Важно, что мы победили и заработали три очка», — сказал Николич.

Победа позволила «Локомотиву» выйти на четвертое место турнирной таблицы с 37 очками. «Сочи» (37) идет пятым.