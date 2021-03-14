Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам заключительного дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Он проехал три круга, лучший из которых — за 1.28,960.

Второй результат показал новичок «Альфа Таури» японец Юки Цунода, третий — испанец Карлос Сайнс из «Феррари». Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал пятым. Его опередил пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, ставший четвертым.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал 14-е время, его напарник по команде Мик Шумахер отстал на полсекунды.

Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует 26 марта этапом Гран-при в Бахрейне. Для Мазепина, Шумахера и Цуноды он станет дебютным, в прошлом году пилоты выступали в Формуле-2.