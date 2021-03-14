Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес ответил тем, кто критиковал французский клуб за приобретение игрока у «Зенита» за 40 млн евро.

«Те, кто говорил о моем трансфере как о провальном, были несправедливы. Сегодня новый тренер дает мне много уверенности и свободы на поле. С ним я играю в свой футбол. В последнее время чувствую себя комфортно и даю команде больше», — приводит слова Паредеса Le Journal du Dimanche.

Аргентинец признался, что адаптация в «ПСЖ» далась ему непросто. По словам Паредеса, со стороны невозможно оценить, насколько тяжело может быть влиться в готовую команду.

Напомним, Паредес покинул «Зенит» в январе 2019 года, он провел в стане сине-бело-голубых два года. До этого полузащитник выступал на родине за «Боку Хуниорс», а также в Италии за «Кьево», «Рому» и «Эмполи».