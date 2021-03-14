Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин объяснил свой комментарий в радиопереговорах с командой, когда чуть не столкнулся с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

Во время тестовых заездов в Бахрейне болид Хэмилтона развернуло на повороте. Мазепин успел вильнуть вправо и избежать столкновения, после чего сказал по радио «Ха-ха, посмотрите видео с бортовой камеры! Я чуть не врезался в Льюиса!»

Некоторые болельщики посчитали, что россиянин таким образом насмехается над семикратным чемпионом мира. В адрес Мазепина посыпались негативные комментарии и претензии.

«Вау. Когда я находился на симуляции гонки, то у меня был опасный момент с Льюисом. В тот момент шины уже почти закончились, и я рад, что мы не коснулись друг друга. Так что по радио это было выражение облегчения», — объяснил Мазепин у себя в «Твиттере».

Напомним, лучшее время по итогам тестов показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Мазепин на полсекунды обошел своего напарника Мика Шумахера.