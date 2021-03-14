Лыжный сезон завершился гонками в Энгадине, Медведев завоевал десятый трофей в карьере. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Большунов получил Большой Хрустальный глобус

Российский лыжник Александр Большунов остался без медали в заключительной гонке сезона. Однако день для него всё равно получился торжественным: он получил большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира. Также Александру вручили Малый глобус как лидеру дистанционного зачета.

Медведев выиграл турнир в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР 250 в Марселе. В финале он в трех сетах одолел француза Пьера-Юга Эрбера — 6:4, 6:7, 6:4. Этот трофей стал для спортсмена десятым в карьере. Он поднимется на вторую строчку рейтинга.

Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

«Ювентус» одержал выездную победу над «Кальяри» в матче 27-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 3:1. Все три гола в составе туринцев забил Криштиану Роналду: он дважды отличился с игры и один раз — с пенальти.

В Бахрейне завершились предсезонные тесты Формулы-1

На Международном автодроме Бахрейна в Сахире завершились предсезонные тесты Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у Юки Цуноды из «Альфа Таури», третий — у Карлоса Сайнса из «Феррари». Россиянин Никита Мазепин стал 14-м и обогнал своего напарника Мика Шумахера.

Клэбо и Колонья могут приехать на Югорский марафон

Титулованные лыжники норвежец Йоханнес Клэбо и швейцарец Дарио Колонья получат приглашения на Югорский марафон, который состоится в Ханты-Мансийске 10 апреля. Организаторы соревнований пообещали помочь спортсменам прибыть на марафон.