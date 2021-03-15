В Санкт-Петербурге стартует турнир WTA — St. Petersburg Ladies Trophy, в первом круге пройдут матчи Дарьи Касаткиной, Анастасии Павлюченковой и других российских тенниситок. Также сегодня «Барселона» на «Камп Ноу» сразится в матче Ла Лиги со скромной «Уэской», а ЦСКА и «Зенит» проведут матчи в Единой лиге ВТБ.
Все самые интересные события 15 марта — в анонсе Nevasport.
Футбол, чемпионат Испании, 27 тур
- «Барселона» — «Уэска» (стадион «Камп Ноу», Барселона). Прямая трансляция на «Матч Футбол 1».
Футбол, чемпионат Англии, 28 тур
- «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» («Молине», Вулверхэмптон)
Теннис, турнир WTA в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy
- Ана Богдан (Румыния) — Александра Саснович (Белоруссия)
- Катарина Завацкая (Украина) — Александра Гасанова (Россия)
- Кагла Буюксакай (Турция) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
- Жаклин Кристиан (Румыния) — Вера Лапко (Белоруссия)
- Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария)
- Дарья Касаткина (Россия) — Клара Таусон (Дания)
- Дарья Мишина (Россия) — Камилла Рахимова (Россия)
- Елена Остапенко (Латвия) — Паула Бадоса (Испания)
- Арина Родионова (Австралия) — Вера Звонарева (Россия)
- Стефани Фёгель (Швейцария) — Тереза Мартинова (Чехия)
- Катержина Синякова (Чехия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)
- Кристина Младенович (Франция) — Маргарита Гаспарян (Россия)
Прямая трансляция игрового дня на турнире — на телеканале «Матч СТРАНА».
Баскетбол, Единая Лига ВТБ
- ЦСКА — «Химки», прямая трансляция на «Матч ТВ».
- «Зенит» — «Парма», прямая трансляция на «Матч Игра».
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