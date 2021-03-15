В Санкт-Петербурге стартует турнир WTA — St. Petersburg Ladies Trophy, в первом круге пройдут матчи Дарьи Касаткиной, Анастасии Павлюченковой и других российских тенниситок. Также сегодня «Барселона» на «Камп Ноу» сразится в матче Ла Лиги со скромной «Уэской», а ЦСКА и «Зенит» проведут матчи в Единой лиге ВТБ.

Все самые интересные события 15 марта — в анонсе Nevasport.

Футбол, чемпионат Испании, 27 тур

«Барселона» — «Уэска» (стадион «Камп Ноу», Барселона). Прямая трансляция на «Матч Футбол 1».

Футбол, чемпионат Англии, 28 тур

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» («Молине», Вулверхэмптон)

Теннис, турнир WTA в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy

Ана Богдан (Румыния) — Александра Саснович (Белоруссия)

Катарина Завацкая (Украина) — Александра Гасанова (Россия)

Кагла Буюксакай (Турция) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

Жаклин Кристиан (Румыния) — Вера Лапко (Белоруссия)

Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария)

Дарья Касаткина (Россия) — Клара Таусон (Дания)

— Клара Таусон (Дания) Дарья Мишина (Россия) — Камилла Рахимова (Россия)

— Елена Остапенко (Латвия) — Паула Бадоса (Испания)

Арина Родионова (Австралия) — Вера Звонарева (Россия)

Стефани Фёгель (Швейцария) — Тереза Мартинова (Чехия)

Катержина Синякова (Чехия) — Кирстен Флипкенс (Бельгия)

Кристина Младенович (Франция) — Маргарита Гаспарян (Россия)

Прямая трансляция игрового дня на турнире — на телеканале «Матч СТРАНА».

Баскетбол, Единая Лига ВТБ