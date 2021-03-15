Российский нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил: его проба в 2013 году якобы дала положительный результат на запрёщенное вещество, но это скрыли.

Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на официальное письмо из ФИФА на имя имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, оно оказалось в редакции.

Исходя из текста письма, речь идет о допинг-пробе, которая была взята на сборах молодёжной сборной России в Новогорске в 2013 году: изначально она значилась как отрицательная, но в действительности она содержала следы метандиенона.

«Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия», — говорится в письме.

В уведомлении ФИФА также отмечено, что департамент разведки и расследований ВАДА пришёл к выводу, что было совершено нарушение антидопинговых правил, но проба была ложно заявлена в система АДАМС Московской лаборатории как отрицательная.