Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может уйти из клуба бесплатно летом 2021 года, несмотря на действующий контракт.

Информацию об этом приводит испанский портал AS.

Как стало известно СМИ, такой вариант связан с тем, что у Роналду очень высокая зарплата в клубе: за сезон он получает 31 миллион евро уже после вычета налогов. Уход Роналду летом 2021 года позволит «Ювентусу» сэкономить около 86 миллионов евро.

Напомним, контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» был заключен до лета 2022 года. В текущем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, на его счету 23 гола и 2 передачи.

Ранее появилась информация о том, что Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал».