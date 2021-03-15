Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» обыграл в домашней встрече «Аризону Койотс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Игра прошла в Сент-Поле на арене «Эксел-Энерджи центр» и завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Аризоны» отличился Фил Кессел, эта шайба стала первой в матче. Затем шайбы забрасывали только игроки «Миннесоты». Во втором периоде счёт сравнял Виктор Раск, а в третьем периоде Ник Бонино, Кевин Фиала и Йоэль Эриксон Эк обеспечили команде победу.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду почти 19 минут, сделал одну результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «+1». В предыдущем матче российский хоккеист оформил первый хет-трик в НХЛ.