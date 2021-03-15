Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере стал второй ракеткой мира.

Обновлённый рейтинг 52 недель АТР появился сегодня, 15 марта, на официальном сайте тура. Победа на турнире АТР в Марселе позволила Медведеву подняться на вторую строчку и обойти испанского теннисиста Рафаэля Надаля. На счету Медведева 9940 очков, на счету Надаля — 9670.

В финале турнира в Марселе Даниил Медведев оказался сильнее француза Пьера-Юга Эрбера, матч продлился три сета.

Других перестановок в топ-10 рейтинга АТР не случилось: Андрей Рублев по-прежнему идёт на 8-й позиции, на его счету 5011 очков.

Карен Хачанов потерял в рейтинге еще одну позицию: он переместился с 21-го места на 22-е (2200 очков). Аслан Карацев, наоборот, поднялся на 42-е место с 45-го (1395 очков).