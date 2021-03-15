Норвежское издание Dagbladet выпустило материал по итогам последней гонки в сезоне-2020/21 на Кубке мира по лыжным гонкам под заголовком «Жестокая норвежская месть».

Марафон преследованием состоялся вчера, 14 марта.

В статье рассказывалось о пасьют-марафоне на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине, журналисты отметили, что россиянин Александр Большунов превосходно выглядел перед стартом гонки, однако в пасьюте норвежцы «нанесли ответный удар».

Отметим, в марафоне Александр Большунов стартовал первым с преимуществом в 18 секунд после победы в масс-старте, но выиграть вторую гонку подряд не сумел. Золото в гонке преследования взял норвежский лыжник Симен Хёгстад Крюгер, второе место занял Ханс Кристер Холунд. Третьим стал представитель Швеции Йенс Бурман, а Александр Большунов добежал до финиша лишь шестым.