Снукерист Иван Каковский рассказал Nevasport, чем ему запомнился турнир Gibraltar Open:

Многие, конечно, поставят на первое место возвращение в профессиональный тур 7-кратного чемпиона мира Стивена Хэндри и его сотенный брейк в матче с Мэтью Сэлтом. Многие, но не я. Для меня главным событием турнира стала первая победа в мэйн-туре моего украинского товарища и спарринг-партнера Юлиана Бойко.

Когда мы играем друг с другом, я, конечно, хочу его обыграть, но если он участвует в каком-то турнире, то я за него болею. Мне хочется, чтобы снукер развивался на территории всего СНГ, и я больше думаю не о конкуренции, а о развитии. Зависти к Юлиану у меня нет, хоть он и младше, а уже попал в мэйн-тур. Я за него искренне радуюсь, потому что он очень много тренируется и заслужил того, чего достиг. Для меня он, скорее, ориентир, чем предмет зависти. Мы в хороших приятельских отношениях, мне с ним приятно общаться и я практически не чувствую разницы в возрасте, хотя ему всего 14.

В матче с опытным ирландцем Фергалом О’Брайеном Юлиан показал свой бойцовский характер. В решающем фрейме преимущество было на стороне ирландца, но Юлиан продолжал бороться и дождался своего шанса, забив сложный шар. А в концовке партии, когда уже сам Юлиан вел 11 очков и на столе оставалось 3 шара, не позволил себе ошибиться и выиграл матч. Очень рад за Юлиана и надеюсь в скором времени сыграть с ним в одном турнире профессионалов. Возможно, это произойдёт на чемпионате мира в апреле, если улыбнется фортуна.

Если говорить про возвращение Хэндри, то его игра произвела хорошее впечатление. Видно, что кладка, умение строить серии и уверенность остались при нем. И сотенный брейк в первом же матче это только подтверждает. Другое дело, что за 9 лет его отсутствия в туре средний уровень игры очень сильно подрос, в том числе благодаря большому количеству турниров. Трудно предсказать перспективы Хэндри, но я все-таки думаю, что его возвращение вряд ли окажется триумфальным. Посмотрим, что он покажет на чемпионате мира, на который он получил wild card от руководства Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера.

Если говорить о победителе Gibraltar Open, то Джадд Трамп в этом сезоне играет на каком-то запредельном уровне. Феноменальная разница 28:3 по выигранным и проигранным фреймам на турнире! Казалось, что результат Джона Хиггинса 28:4, с которым он выиграл Чемпионат игроков неделей раньше, побить невозможно, но Джадд совершил невозможное. Мне кажется, что Джадду соперники психологически проигрывают еще до матча. Представляю себя на их месте, что бы со мной творилось в игре с Джаддом. Ты понимаешь, что он накажет тебя за любую ошибку. В его игре очень много сильных сторон: кладка, самообладание и контроль в любой ситуации в матче и умение повернуть её в свою пользу!

Думаю, что по кладке ему сейчас нет равных в туре. Даже Ронни уступает ему в этом компоненте игры. Джадд не является моим самым любимым игроком. Ставлю его на второе место, но у меня на это другие причины. Тем не менее, я бесконечно восхищаюсь его мастерством. Немного жаль Джека Лисовски, который играл с Трампом в финале. Это был уже шестой его рейтинговый финал и каждый второй его соперником был Трамп. Джек проиграл все финалы.