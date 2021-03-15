Пока болельщики спорили, правомерно ли ограничивать права чистых российских спортсменов за грехи их предшественников и под какую мелодию выходить на награждение на Олимпиаде, гром грянул, где не ждали. В футболе. Утром 15 марта стало известно, что ФИФА возбудила дела о нарушении антидопинговых правил в отношении двух российских футболистов и одной футболистки.

Одно имя уже известно – нападающий «Ростова» Владимир Обухов. По информации ФИФА, в 2013 году, находясь на сборах молодежной сборной России, он сдал положительную допинг-пробу на анаболический стероид метадиенон. Положительная проба была внесена в базу данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), однако в систему АДАМС уже была передана как отрицательная.

Сейчас дело рассмотрит дисциплинарный комитет ФИФА. На время расследования Обухова могут отстранить от участия во всех турнирах. Если факт сокрытия пробы будет доказан, воспитаннику «Спартака» грозит отстранение на срок до четырех лет.

Причины того, почему скандал восьмилетней давности всплывает только сейчас, лежат на поверхности.

В 2017 году бывший глава лаборатории Григорий Родченков передал копию базы данных LIMS Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). В ней содержались данные в период с 1 января 2012 по 31 августа 2015 года. В 2019 году офицеры ВАДА получили доступ к Московской антидопинговой лаборатории и, изучив ее данные, обнаружили правки и несоответствия изначальной копии.

Передача аутентичной базы данных LIMS была главным условием восстановления России в мировом спорте. Именно из-за махинаций с базой московской лаборатории Спортивный арбитражный суд в Лозанне наложил на российскую сторону новые санкции. Именно из-за попыток сфальсифицировать данные российские спортсмены и болельщики два года не будут слышать гимн своей страны и видеть родной триколор на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Случай с Обуховым – не первый и далеко не самый громкий. Из-за проверки базы LIMS, в частности, были аннулированы результаты биатлониста Евгения Устюгова на Олимпиаде в Сочи. Россия лишилась золотых медалей в мужском масс-старте и эстафете (официально эти результаты еще не утверждены, поскольку Устюгов подал апелляцию).

Однако обычно в вопросах антидопинга футбол всегда оставался в стороне. Допинговые скандалы в футболе – большая редкость. В нашей стране из ярких примеров можно вспомнить разве что бромантановый скандал со «Спартаком» и Егором Титовым. Родченков в 2017 году заявил, что 34 российских футболиста, включая всех участников чемпионата мира-2014, принимали допинг, однако это так и осталось на уровне разговоров. И если ВАДА добралось уже и до футбола, то дела у нас, похоже, совсем уж плохи.