Тренер академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Сергей Алексеев высказал мнение о фигуристке Александре Трусовой, с которой он работает в школе.

«Таких целеустремленных людей — не спортсменов, а людей как Саша Трусова — не встречал. По крайней мере, не видел их в работе», — рассказал Алексеев в интервью «Телеспорту», отметив, что по стремлению, желанию и отдаче Трусова — это что-то с чем-то.

Тренер подчеркнул, что у фигуристки максимально боевой характер. «Это ОЧЕНЬ сильная девочка. Не то что спортсменка даже — личность», — сказал Алексеев.

Напомним, в академии «Ангелы Плющенко» Александра Трусова занимается с мая 2020 года после ухода из группы Этери Тутберидзе. При новом штабе Трусова стала третьей на чемпионате России в Челябинске и отобралась на ЧМ в Стокгольме.