Международная федерация футбола ФИФА направила в Российский футбольный союз информацию о том, что возбуждены дисциплинарные дела в отношении двух российских футболистов и одной футболистки.

Футболистов подозревают в применении допинга, а также дальнейшей подмене проб, которая произошла еще в 2013-2014 годах. Имя первого футболиста озвучил портал «Чемпионат» — это игрок «Ростова» Владимир Обухов, который в те годы играл за молодежную сборную и московский «Спартак». В пробе футболиста обнаружили следы стероида метандиенона, но в базу она была занесена как чистая.

По информации телеграм-канала «Мутко против», вторым футболистом является Иван Князев, в то время он был игроком юношеской сборной России по футболу (игроки не старше 21 года). Сейчас этот футболист играет за «Иртыш», но тогда он выступал в составе московского «Торпедо».