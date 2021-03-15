Тренер академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Сергей Алексеев рассказал об особенностях работы в команде с Евгением Плющенко.

В интервью порталу «Телеспорт» Алексеев отметил, что Плющенко очень мотивирует спортсменов, заряжает их энергией и уверенностью в тренировках и вне льда. Как считает тренер, это качество нужно перенимать у Плющенко.

«Плюс мы же учим по технике Алексея Николаевича Мишина, работаем по ней, поэтому какие-то моменты нам пришлось менять. У меня, к примеру, немного другая техника была изначально«, — отметил Алексеев, добавив, что читал книгу Мишина и работал над изменением группировки в прыжках — крутка ускоряется, когда тело в воздухе однородное.

Напомним, Алексей Мишин долгое время тренировал самого Евгения Плющенко.