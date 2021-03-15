Очередной тур российского чемпионата получился бескомпромиссным: восемь матчей — ни одной ничьей. Все самое важное — в обзоре Nevasport.

Преображение. Давайте честно: если бы «Зенит» не смог победить и в четвертом официальном матче 2021 года, это было бы уже слишком. В трех предыдущих чемпионы страны выглядели отнюдь не уныло и не безнадежно, чтобы говорить о глубоком кризисе и пошатнувшемся реноме главного фаворита гонки за золотом. В домашнем матче с «Ахматом» тоже не сразу все шло гладко, но на выходе — яркая, крупная и очень значимая в психологическом плане победа (4:0).

Грозненцы приехали на берега Невы биться-бороться за ничью и выстроили многослойную оборону, которая весь первый тайм не давала сбоев. «Зенит» явно испытывал трудности со вскрытием насыщенных неприятельских редутов. Но затем случился чудо-гол Караваева, изменивший все. Защитник внезапно отважился на дальний удар, который получился на загляденье — мяч залетел за шиворот Шелии. Шедевр Караваева разрушил гостям весь план. Им пришлось раскрываться, чего только и ждали петербуржцы. Благо теперь проблем с реализацией не возникло. Четыре гола за тайм — больше двадцати тысяч болельщиков на трибунах «Газпром-Арены» наверняка остались довольны.

Разве что немного подпортил впечатление спорное назначение пенальти за отмашку Пуцко в лицо Чистякова после видеопросмотра. Экс-арбитр Федотов даже назвал решение Мешкова указать на одиннадцатиметровую отмеку «позором» и «безобразием». Тренер «Ахмата» Нагайцев тоже намекнул на предвзятость судьи. Хейтеры «Зенита», конечно, негодуют. Но здесь можно вспомнить, как в предыдущих весенних турах Фемида симпатизировала больше соперникам сине-бело-голубых.

Потеря. Выходя на поле против «Ахмата», «Зенит» уже знал об осечке ближайшего преследователя. Выезд в Тулу имел для ЦСКА поистине катастрофические последствия. Мало того что армейцы проиграли 1:2 команде, не побеждавшей в РПЛ десять туров с октября прошлого года и заканчивавшей встречу вдевятером, так еще и потеряли на неопределенный срок Марио Фернандеса. Бразильского защитника сборной России эвакуировали с поля на носилках в середине первого тайма. Футболист получил нетипичную травму после того, как Ломовицкий ненарочно наступил ему на голову.

Конечно, вынужденная замена одного из лучших бровочников РПЛ наложила отпечаток на действия ЦСКА. Но потеря Фернандеса — не оправдание. Антигероем стал подписанный зимой Рондон. В Туле венесуэльский форвард загубил несколько верняков (как он умудрился не забить в добавленное время — уму непостижимо), а вдобавок напортачил в защите. Именно после потери Рондона в центре поля «Арсенал» развернул «контру», приведшую к повторной и, как выяснилось позже, решающей капитуляции Акинфеева.

После второго подряд выездного поражения кресло под Виктором Гончаренко снова зашаталось. Наиболее радикальные поклонники призвали к отставке тренера. Уже послезавтра ЦСКА примет «Зенит». Момент истины для Гончаренко?

Дерби. Фиаско в столице самоваров и пряников аукнулось красно-синим сползанием на третье место в таблице. Отныне впереди не только «Зенит», но и «Спартак». Народная команда, вдохновленная разгромом «Краснодара» в прошлом туре (6:1), одолела следом еще и набравшее ход «Динамо» (2:1). Тем самым парни Доменико Тедеско поквитались с земляками за поражение в 1/8 финала Кубка (0:2), а сам немецкий специалист взял реванш у соотечественника Сандро Шварца. Причем поквитались в волевом стиле — не опустив рук после курьезно-обидного автогола Маслова. С характером у сегодняшнего «Спартака» все в порядке.

С умением работать над ошибками и делать правильные выводы — тоже. Всю зиму штаб Тедеско наигрывал стандартную схему с четырьмя защитниками. Но провальный рестарт сезона заставил тренеров вернуться к модификации с тремя центральными защитниками. Результат налицо. Будет странно, если «Спартак» не станет придерживаться этой формации в дальнейшем.

Погоня. Только две команды прошли трехтуровый отрезок после паузы в чемпионате без потерь — «Рубин» и «Локомотив». Казанцы после низвержения фаворитов в лице «Спартака» и «Зенита» разгромили тонущую «Уфу» (3:0). Макаров второй тур подряд отметился потрясающим по исполнению голом. В матче с петербуржцами он оставил в дураках звездных Ловрена и Дугласа Сантоса. В Уфе, закрутив мяч в дальнюю «девятину» с угла штрафной, Денис отобрал у Караваева лавры автора самого красивого гола тура.

«Рубин» настиг по очкам «Сочи» и сократил отставание от топ-3 до трех баллов. То же самое днем позже проделал «Локомотив», обыгравший дома как раз «Сочи» (3:1). Железнодорожники — единственные, выигравшие все официальные поединки 2021 года с учетом Кубка России. Теперь это трио идет вровень, да и вообще середина таблицы уплотнилась — шесть команд находятся в интервале трех очков.

Бойкот. Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как клубы РПЛ жалуются на судей. В этот раз пришла очередь «Ростова» обвинить арбитров в заговоре. После поражения от «Химок» (0:1), где действительно имелись вопросы по некоторым решениям бригады Лапочкина в пользу подмосковного клуба, даже появились слухи, что «Ростов» в знак протеста против судейского произвола намерен устроить демарш и не ехать на ближайший матч со сражающимся за выживание «Ротором».

Радикальный настрой подопечных Валерия Карпина объясним, но все же бойкот — не выход из ситуации. Даже если Лапочкин с помощниками напортачили, напрямую повлияв на результат, это не повод строить из себя обиженок и срывать матчи. Тем более что этот бойкот, скорее всего, только усугубит положение «Ростова». Поражение в Химках все равно не отменят, а вот крупного штрафа от РФС не избежать.