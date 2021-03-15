Объявлен состав сборной России на мартовские отборочные матчи чемпионата мира-2022 против команд Мальты, Словении и Словакии. В список вызванных вошли 27 футболистов, среди них — шесть игроков «Зенита».

Тренерский штаб остановил выбор на следующих кандидатах: вратари — Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»); защитники — Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники — Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»); нападающие — Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Россияне сыграют с мальтийцами 23 марта, со словенцами — 27-го, со словаками — 30-го.

Как отмечает сайт РФС, в составе возможны изменения. Подготовку к матчам национальная сборная России начнет 18 марта в Сочи.