Российский футбольный союз проведет собственное расследование дел в отношении футболистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Об этом заявил председатель Медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

Ранее стало известно, что ФИФА возбудила дисциплинарные дела в отношении Владимира Обухова («Ростов»), Ивана Князева («Звезда») и футболистки Дарьи Мещеряковой. Всех троих подозревают в употреблении запрещенных веществ в 2013 году.

«Несмотря на то что речь идет о 2013 годе, в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил», — передает слова Безуглова служба коммуникаций РФС. Он отметил, что РФС окажет спортсменам необходимую помощь юридического и организационного порядка и что выводы о виновности подозреваемых преждевременны.