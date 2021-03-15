Двукратная олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Оксана Грищук рассказала о переживаниях по поводу расставания с Александром Жулиным и его романа с Татьяной Навкой.

Грищук призналась, что Жулин, который старше ее на десять лет, был первой настоящей любовью фигуристки. Пара начала встречаться, когда будущей олимпийской чемпионке было 19 лет. Из-за разрыва их отношений девушка сильно переживала. «Я очень долго страдала, много слез пролила. Хотела доказать ему, что я самая лучшая, чтобы он увидел, кого потерял. Наивная, почти детская мотивация», — сказала уроженка Одессы в интервью Sport24.

О романе Жулина с Навкой в Америке Грищук узнала от Майи Усовой. «Когда в три утра мне позвонила Майя Усова и сообщила о романе Саши с Таней, я думала, что умру. Настолько было больно и обидно…» — сказала четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.

Оба олимпийских золота Грищук завоевала в паре с Евгением Платовым. Впервые они стали лучшими на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере, спустя четыре года пара повторила успех в Нагано-98.