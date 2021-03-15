Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал первое в карьере приглашение в сборную России. Футболист будет готовиться к мартовским матчам квалификации чемпионата мира-2022 против команд Мальты, Словении и Словакии.

Помимо Дюпина, тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым рассчитывает в ближайших отборочных встречах на Сослана Джанаева из «Сочи» и Антона Шунина из «Динамо». Всего в список вызванных вошли 27 футболистов.

Дебютант национальной сборной признался, что рад вызову. «Это была мечта детства. Можно сказать, мечта еще одного мальчика в России исполнилась. Я шел всю жизнь. Цель в сборной? Просто делать свое дело и наслаждаться им», — цитирует Дюпина «Чемпионат».

Дюпину 32 года, он выступает за «Рубин» второй сезон. В нынешнем чемпионате РПЛ он провел 18 матчей, пять из них — на ноль. В трех турах после рестарта сезона казанский клуб праздновал три победы, одолев «Спартак» (2:0), «Зенит» (2:1) и «Уфу» (3:0).