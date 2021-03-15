Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук, выступавшая в паре с Евгением Платовым, описала их сотрудничество с тренером Татьяной Тарасовой.

В интервью порталу Sport24 Грищук рассказала, что к Тарасовой они с Платовым пришли с готовыми программами и уже в статусе чемпионов, и ни одной программы она им не поставила.

«Тарасова, конечно, была в полном восторге, она всегда кричала, восторгалась и говорила: «Ой, как здорово, как прекрасно, красота». Честно говоря, для меня это было настолько непривычно», — рассказала Грищук, подчеркнув, что Тарасова их практически ничему не учила и не говорила, как можно сделать лучше.

«Она больше нас хвалила, восторгалась. Если у нас что-то не получалось, она стонала и постоянно курила. Каждый день на катке стояло облако дыма, мы с Женей просто задыхались», — заявила Грищук, добавив, что они с Платовым думали, что перестали развиваться, а Олимпиаду-1998 они выиграли на предыдущем подъеме, на багаже тренеров Натальи Дубовой и Натальи Линичук.