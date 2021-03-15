Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук рассказала о том, как тренирует свою 18-летнюю дочь-теннисистку.

В интервью порталу Sport24 Грищук отметила, что все получилось само собой, в какой-то момент Скайлер начала больше заниматься теннисом, на ее успехи обратили внимание.

«Так как хорошие тренеры стоят дорого, а я могу себе позволить нанимать таких специалистов только несколько раз в неделю (этого совсем недостаточно), мне пришлось самой учиться, понимать», — сказала Грищук, добавив, что вникала в нюансы и смотрела видеоуроки звёзд тенниса, плюс имела багаж знаний как спортсменка олимпийского уровня.

«Пришлось самой выходить на корт, накидывать мячи, разрабатывать комплексы упражнений. Я загорелась мечтой так, как когда-то сама загорелась фигурным катанием», — сказала Грищук, отметив, что когда они с дочерью стали ездить по турнирам, все пришлось организовывать самой и она стала фактически главным тренером своей дочери.