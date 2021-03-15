«Аталанта», цвета которой защищает российский полузащитник Алексей Миранчук, проведет 16 марта ответный матч 1/8 финала против мадридского «Реала». Поединок на стадионе «Альфредо Ди Стефано» начнется в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече на поле бергамского клуба «Реал» оказался сильнее — 1:0. Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Хозяева играли в меньшинстве с 17-й минуте после удаления швейцарского полузащитника Ремо Фройлера. Миранчук наблюдал за поединком со скамейки запасных.

Накануне визита в Мадрид «Аталанта» обыграла дома «Специю» в серии «А» — 3:1. Российский легионер бергамцев остался в запасе. Победа позволила команде Джан Пьеро Гасперини подняться в таблице на 4-е место.

«Реал» в чемпионате Испании праздновал волевую победу над «Эльче» — 2:1. Оба мяча провел Карим Бензема, который пропускал матч в Бергамо из-за травмы.

Параллельно со встречей в Мадриде «Манчестер Сити» примет менхенгладбахскую «Боруссию». В первом матче на нейтральном поле «Пушкаш-Арены» в Будапеште английский клуб был сильнее — 2:0. Ответная игра пройдет на том же стадионе.