Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Денисов рассказал о том, как не состоялся его переход в московский «Спартак».

В интервью «Спорт-Экспрессу» Денисов рассказал, что во время ссоры с «сине-бело-голубыми» ему позвонил тренер «Спартака» Валерий Карпин.

«Я ему тогда ответил: «Честно скажу, я ненавижу ваш «Спартак». Просто ненавижу». У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в «Спартак» для того, чтобы обыграть «Зенит», — сказал Денисов, добавив, что то ли сам себя довел до ручки, то ли клуб.

Как считает Денисов, переход должен был состояться, но его не пустили в московский клуб. «Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось», — отметил Денисов.