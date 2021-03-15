Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо рассказал о том, считает ли россиянина Александра Большунова главным соперником в лыжах.

В интервью NRK Клэбо заявил, что не хотел бы копить злость, развешивая по дому фото Большунова.

«Я не могу страдать и создавать такие образы. Я выступаю не для того, чтобы победить Большунова. И никогда так не будет. Я соревнуюсь главным образом против самого себя и буду так поступать всегда», — рассказал Клэбо.

Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум заявлял о том, что команде нужно повесить портрет Большунова в туалете, чтобы тренироваться ещё лучше.

В сезоне-2020/2021 Большунов одержал победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, а Клэбо, пропустивший несколько этапов, стал третьим.