Американский журналист Билл Маккиббен высказал мнение о российской лыжнице Юлии Ступак и ее выступлениях в сезоне-2020/21 на Кубке мира по лыжным гонкам.

В подкасте о лыжном спорте FasterSkier Маккиббен заявил, что с удовольствием будет следить за Юлией Ступак в дальнейшем, причем не только как за лыжницей. «Она ведь совершенно не похожа на русскую. Эта девушка буквально излучает позитив», — отметил журналист, добавив, что россиянка берет пример с Джесси Диггинс и танцует на подиуме, а также много улыбается.

«Думаю, она может быть звездой в предстоящие годы. Ступак куда веселее, чем большинство русских», — рассказал журналист.

Напомним, Юлия Ступак стала второй в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, а также завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка