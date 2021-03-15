Президент Российской Федерации Владимир Путин выпустил обращение к участницам и организаторам турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Основная сетка соревнований стартовали сегодня, 15 марта.

Текст обращения доступен на сайте Кремля.

«Эти традиционные соревнования прочно обосновались в международном теннисном календаре и всегда становятся большим, долгожданным событием для поклонников спорта», — отметил Путин, добавив, что на кортах Северной столицы играют и признанные звезды, и дебютантки из разных стран.

По мнению Путина, растущая популярность турнира WTA в Санкт-Петербурге – результат эффективной, слаженной работы дружной команды увлеченных и преданных делу людей, которые являются энтузиастами и любителями такого красивого, зрелищного вида спорта, как теннис.

«Желаю участницам ярких побед, а организаторам и болельщикам – незабываемых эмоций», – заключил Путин.