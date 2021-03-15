Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказала мнение о том, что российские биатлонисты выступают на турнирах только ради призовых.

«Биатлон у нас в стране любят, проблема только в том, что нарушена система подготовки. Иногда кажется, что спортсменам вообще не хочется бороться за страну, для них главное — только призовые», — сказала Резцова в интервью порталу «Спорт-Экспресс».

По мнению Резцовой, люди приходят работать тренерами по биатлону, но не слушают «старейшин», появляются специалисты со стороны, которые не хотят учиться.

«Лично для меня главная проблема в том, что спортсмены выступают исключительно ради денег. К примеру, пришел в женскую сборную Михаил Шашилов. Шесть человек из десяти – его, екатеринбургские», — отметила Резцова, добавив, что в команду нужно отбирать сильнейших, а не тех, с кем тренеру комфортно работать.