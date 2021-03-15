Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от противостояния с петербургским СКА во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Мы готовимся. Сейчас в первую очередь физику подтягиваем, надо силенок поднабрать перед играми со СКА. И тактикой занимаемся, разбираем сильные стороны противника. Смотрим, думаем, как перекрыть их», — сказал Крикунов на канале «Динамо в YouTube.

По словам тренера, его подопечным нужно играть очень дисциплинированно и тактически грамотно. Крикунов подчеркнул, что СКА забросил пять шайб минскому «Динамо» и использовал большинство, поэтому в предстоящих играх его команде нужно действовать очень внимательно.

Напомним, первые две встречи серии пройдут в Санкт-Петербурге 18 и 20 марта, затем противостояние продолжится в столице 22 и 24 марта. Если потребуются дополнительные встречи, они состоятся 26 марта (в СПб), 28 марта (в Москве) и 30 марта (в СПб).