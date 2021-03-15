Бывшая российская фигуристка Елена Радионова выступает в роли постановщика нового показательного номера для вице-чемпиона Европы Артура Даниеляна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тренера Елену Буянову.

«Лена ставит Артуру показательный номер», — сказала Буянова.

Напомним, в минувшем сезоне Даниелян занял второе место на чемпионате России, затем сенсационно взял серебро на дебютном для себя чемпионате Европы. Фигурист получил путевку на чемпионат мира в Монреаль (Канада), но турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. В нынешнем сезоне Артур не выступал из-за травмы.

Радионова является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года. Из-за проблем со здоровьем она не выступала с 2018 года, а в сентябре 2020-го объявила о завершении карьеры.