Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал дизайн нового шлема на сезон-2021 в Формуле-1.

В своем микроблоге в «Твиттере» гонщик разместил видео, в котором рассказал, как родился новый дизайн. Шлем будет выполнен в синем цвете с изображением государственных символов Финляндии и сибирским волком. По словам Боттаса, рисунок сделала его девушка Тифани Кромвель.

«Небольшая деталь, которая мне нравится. Он сзади — это сибирский волк. Он отражает мой настрой на сезон. Я волк-одиночка, и, если вы прочитаете информацию про волков, то поймете», — сказал Боттас.

Напомним, новый сезон Формулы-1 стартует этапом Гран-при в Бахрейне, который состоится с 26 по 28 марта. Ранее там же завершились предсезонные тесты, которые выявили ряд проблем с болидами «Мерседеса».

Напарником Боттаса, как и ранее, будет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.