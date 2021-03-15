«Зенит» в домашнем матче примет пермскую ПАРМУ в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра будет проходить на арене СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге сегодня, 15 марта, и начнется в 20:00 по московскому времени.

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В предыдущих матчах обе команды потерпели поражения. Подопечные Хави Паскуаля, для которых текущий отрезок сезона складывается неудачно, дома уступил «Химкам» с разницей в три очка. ПАРМА в Польше потеряла очки в игре с «Зелёна-Гурой».

Сейчас «Зенит» с 33 очками делит лидерство в чемпионате с УНИКСом, у которого на один балл больше и на одну игру больше. ПАРМА идет восьмой, замыкая зону выхода в плей-офф.