Известный блогер Василий Уткин прокомментировал вызов в сборную России защитника «Зандхаузена» Александра Жирова.

«Жиров — хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают исключительно для того, чтобы продать. Создать спрос и продать. И занимается этим, конечно, не сам этот отличный парень и не клуб 2-й Бундеслиги „Зандхаузен“, борющийся за выживание», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.

По мнению блогера, всё идет к тому, чтобы продать Жирова в Россию. В таком случае, сделку оформит агентство Алана Агузарова, уверен Уткин.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со списком игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против команд Мальты, Словении и Словакии. Встречи состоятся пройдут 24, 27 и 30 марта.