Соперничество между двумя лыжными державами — Россией и Норвегией — давно стало привычным делом. Всегда и в той, и в другой команде находятся топовые спортсмены, чья конкуренция на трассе превращает не самый богатый событиями вид спорта в волнующую и напряженную борьбу.

Александр Легков и Сергей Устюгов сделали большой шаг к тому, чтобы вывести российские лыжи из тени биатлона, а Александр Большунов поставил жирную точку, превратив вид спорта в один из самых популярных. При этом неизбежным стало участие лыжного сообщества в так называемом шоу, тон которому задают норвежцы.

Несколько стычек между российскими и норвежскими лыжниками, произошедшие в ходе сезона, добавили к соперничеству на трассе еще и регулярные словесные дуэли. При этом норвежцы так заигрались, что начали откровенно перебарщивать и переходить на личности.

Не стоит думать, что и у нас команда состоит только из белых и пушистых: например, недавно тренер Юрий Бородавко упрекнул Йоханнеса Клэбо в использовании терапевтических исключений, при том что у него самого за плечами большой эритропоэтиновый скандал. Но в целом высказывания российской стороны выглядят значительно более корректными чем то, что позволяют себе норвежцы.

Вспомним, например, злосчастную эстафету в Лахти, где у Большунова сдали нервы, и он наехал на финна Йони Мяки. Поступок, конечно, некрасивый, но своё наказание за него россиянин получил: дисквалификация и испытательный срок — вполне достаточные санкции. Норвежец Эмиль Иверсен тогда настолько обрадовался российскому провалу, что забыл последить за собственным языком. Он выдал до того сногсшибательную речь, что получил прозвище «писающий мальчик».

«До этого Россия всех громила, но мы вернулись. Доказали, что и мы на что-то способны. Это великолепно. Четыре отличных этапа. Мы просто ссым на всех остальных», — заявил Иверсен в интервью норвежскому телевидению.

В комментарии другому изданию Иверсен злорадно отметил, что благодаря Большунову Россия почувствует себя униженной.

«Сегодня будет тяжёлый день для России. Они унижены и на трассе, и за её пределами. Большунов сегодня хорошо себя раскрыл», — сказал норвежец.

Не смолчал Эмиль и после скиатлона, когда Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд попали в завал на спуске. Иверсен назвал россиянина противным медведем и посоветовал почаще смотреться в зеркало: «Большунов вселяет страх, он медведь. Порой он очень противный, может наехать на тебя сзади. Все, кто выходит на старт, должны соблюдать осторожность, но Большунов не из таких. Ему можно и в зеркало иногда смотреть, а не только на нас».

Как ни странно, всё тот же Иверсен поднял бучу и перед стартом чемпионата мира. Незадолго до турнира Большунов простудился, из-за чего был вынужден досрочно завершить тренировочный сбор. Норвежец, видимо, решил, что получает маловато внимания перед главным стартом сезона, и объявил, что считает болезнь Сан Саныча блефом. Примечательно, что даже тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум счел мнение Иверсена притянутым за уши и не согласился.

В Оберстдорфе Эмилю досталось золото марафона после того, как Клэбо был дисквалифицирован за контакт с Большуновым. Хотя Иверсен шел лишь на третье место, поломка палки у россиянина позволила ему проскочить вперед и в итоге подняться на высшую ступень пьедестала. Раздосадованный Большунов не стал надевать серебряную медаль и на награждении держал её в руках.

«Мне насрать на то, что делает Большунов. Больше о нем мне сказать нечего», — заявил после этого Иверсен и добавил, что Клэбо, в отличие от россиянина, всегда по-доброму ведет себя на лыжне.

Другие представители норвежской команды стараются более тщательно подбирать слова, высказываясь о соперниках. Однако недавно Носсум удивил своим интервью, в котором долго расхваливал Большунова, а потом вдруг заявил, что его фото будет висеть в туалете команды.

Тренер посвятил российскому лыжнику целую речь, хвалил его способности и восхищался результатами, но не забыл упомянуть о том, где именно норвежцы будут любоваться портретом лидера мировых лыж. Согласитесь, звучит как минимум странно?

«<…> этот лыжник невероятно впечатляет. У него есть совершенно экстремальные качества, и для нас вдохновение – смотреть на него. Эта картина будет висеть у нас до Олимпийских игр, он будет нарисован на стене в туалете», — сказал Носсум.

На фоне всех этих баталий — как словесных, так и гоночных — светлым пятном выглядит то, что Большунов и Клэбо стараются не опускаться до вражды за пределами трассы. Конечно, друзьями их не назовешь: из-за языкового барьера они не могут даже нормально общаться — Александр говорит лишь на русском, Йоханнес — на норвежском и английском. Но это не помешало Большунову пригласить своего принципиального соперника на свадьбу — тот, правда, может и не приедет, потому что собрался участвовать в ток-шоу. Но сам факт того, что Сан Саныч захотел видеть норвежца на торжестве даже после скандала в Оберстдорфе, не допускает мыслей о склоках вне лыжни.

Клэбо в свою очередь не стал поддерживать «туалетную тему», заданную Иверсеном и Носсумом. Когда его попросили прокомментировать идею с фотографией соперника в туалете команды, Йоханнес просто ответил, что собирается искать мотивацию иным способом.

«Не хочу, чтобы у меня дома висело фото Большунова. Не знаю, хорошее ли это решение для меня. Я не хочу копить злость, развешивая такие фото. Я соревнуюсь не для того, чтобы победить Большунова. Я соревнуюсь по большей части с самими собой, и так будет всегда», — сказал Йоханнес.

Конкуренция между ведущими лыжными нациями — лучшая и самая зрелищная часть лыжных гонок, однако и в ней, как и в остальных аспектах, нужно знать меру. Это касается и норвежцев, и россиян, и остальных участников, приезжающих на турниры мирового масштаба.