Игрок команды Team Liquid по CS:GO Джонатан EliGE Яблоновски рассказал о влиянии высокого пинга на соревновательные матчи. По словам киберспортсмена, иногда средние показатели для пятерых участников могут быть похожи, но если у одного из геймеров будет очень низкий пинг, а у другого очень высокий, то для второго играть будет намного более проблематично. Об этом он сообщил в твиттере.

Допустим, у вас есть команда, где два игрока находятся очень близко к местоположению сервера и имеют следующий пинг: 10, 10, 45, 65, 60, задержка в среднем — 40 ms. В другой команде все игроки, за исключением одного участника, живут относительно близко и имеют следующий пинг: 34, 33, 44, 42, 55, в среднем — 41,6 ms. Кто в таком случае находится в более невыгодном положении?

Ранее Джонатан EliGE Яблоновски высказался о последних результатах СНГ-коллектива Team Spirit в рамках онлайн-турнира IEM Katowice 2021 против матча с G2 Esports. По словам киберспортсмена, российские игроки очень хорошо играют, и он ждёт следующих игр ростера. Этими мыслями геймер поделился в твиттере.