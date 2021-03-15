Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о конкуренции вратарей в сборной России.

«Отсутствие вратарей «Зенита» в составе сборной можно объяснить тем, что никто из них не имеет постоянного «первого» номера в клубе. И то один играет, то второй. В сборную все-таки вызывается тот, кто постоянно проводит матчи за свою команду», — приводит слова Малафеева «Спорт день за днем».

Экс-футболист отметил, что Юрий Дюпин давно стремится попасть в национальную команду, поэтому его включение в состав сборной неудивительно. Голкипер провел много хороших матчей и по праву получил вызов в сборную, уверен Малафеев.

По словам Вячеслава, его удивил другой факт — отсутствие Маринато Гилерме из «Локомотива». По мнению Малафеева, сейчас вратарская линия в команде не имеет явного лидера, так как все игроки выступают примерно на одинаково хорошем уровне.

Напомним, Станислав Черчесов вызвал в сборную Юрия Дюпина, Сослана Джанаева и Антона Шунина.